Corona-Gipfel : Gegenwind für Wüsts Vorstoß nach neuer Bund-Länder-Runde

Hendrik Wüst, Ministerpräsident des Landes Nordrhein-Westfalen, bei seiner Ankunft zu Sondersitzungen in der CDU-Parteizentrale in Berlin am Dienstag. Foto: dpa/Kay Nietfeld

Berlin NRW-Ministerpräsident Hendrik Wüst hat den Vorsitz der Ministerpräsidentenkonferenz übernommen - und macht sich für ein baldiges Treffen stark. Mehrere Ministerpräsidenten lehnen den Vorstoß jedoch ab.

Der Vorsitzende der Ministerpräsidentenkonferenz (MPK), der nordrhein-westfälische Regierungschef Hendrik Wüst (CDU), hatte der Deutschen Presse-Agentur am Dienstag gesagt, ein Treffen in der kommenden Woche sei sachgerecht . Der Infektionsanstieg erfordere „Wachsamkeit und entschlossenes Handeln aller bei der Impfstrategie“.

Aber auch Thüringens Ministerpräsident Bodo Ramelow (Linke) lehnte den Vorstoß ab. „Ich brauche keine Ministerpräsidentenkonferenz, denn die letzte in Bonn hat einen klaren Beschluss gefasst“, sagte er dem RND. Darauf basierend solle bis Mittwoch eine umfassende Empfehlung des Bundesgesundheitsministeriums erfolgen und auch an die Verhandler der Ampel - das sind SPD, Grüne und FDP - und an die Union gehen. Außerdem gelte es, die am Donnerstag und Freitag stattfindende Gesundheitsministerkonferenz abzuwarten.