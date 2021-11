Corona-Zahlen explodieren : Gesundheitsminister wollen Tempo bei Booster-Impfungen

Berlin/Lindau Die Gesundheitsminister der Länder haben sich auf einige einheitliche Maßnahmen im Umgang mit der Corona-Lage verständigt. Wegen steigender Infektionszahlen sollen etwa die Testpflicht in Alten- und Pflegeheimen ausgeweitet werden.

Mit Blick auf die hohen Zahlen der Neuinfektionen wollen die Gesundheitsminister von Bund und Ländern die Auffrischungsimpfungen im Kampf gegen die Corona-Pandemie beschleunigen. Eine dritte Impfung soll für alle möglich und nach einem halben Jahr "die Regel sein, nicht die Ausnahme", sagte Bundesgesundheitsminister Jens Spahn (CDU) am Freitag nach der 94. Gesundheitsministerkonferenz (GMK) in Lindau.

Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) nannte die aktuellen Zahlen der Neuinfizierten besorgniserregend. Sie sei bereit für eine weitere Ministerpräsidentenkonferenz, so Regierungssprecher Steffen Seibert in Berlin. Wie die Gesundheitsminister sprach sie sich für mehr Kontrollen der 3G- und der 2G-Regel für Veranstaltungen in Innenräumen aus. Dass bestehende Regelungen nicht überprüft werden, müsse sich ändern, so Seibert.