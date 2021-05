Kostenpflichtiger Inhalt: Warnzeichen für Covid-Infektion : Wie uns das Coronavirus auf den Geruchssinn schlägt

An einer Orange zu riechen kann beim Aufspüren von Geruchsstörungen hilfreich sein. (Symbolfoto) Foto: Shutterstock/Dima Berlin

Stuttgart Geruchs- und Geschmacksverlust gelten als wichtigste Frühsymptome einer Corona-Erkrankung. Lange war unklar, was hinter den mysteriösen Ausfällen steckt. Was die Forschung inzwischen über die Hintergründe weiß - und was Betroffene tun können, damit der Geruchssinn wieder anspringt.