Long-Covid-Beschwerden : Wie Geruchs- und Geschmacksinn nach Corona zurückkommen

Auch intensive Gerüche, wie die von Zitrusfrüchten, können Menschen mit einer Riechstörung durch eine Coronainfektion nicht wahrnehmen (Symbolbild). Foto: Shutterstock/Nenad Cavoski

Düsseldorf Paprika schmeckt nach Spüli, Duschschaum riecht nach Gülle. Solche Riech - und Geschmacksstörungen beeinträchtigen oft auch nach einer Coronainfektion das Leben. Warum ist das so und was kann man dagegen tun?

An einem Montag Mitte April stellt Diana Funk fest, dass sie keinen Kaffee mehr riechen kann. Auch die Handcreme hat ihren Geruch verloren. Neben dem Geruchssinn ist auch der Geschmack weg. Wie sie und ihr ebenfalls betroffener Mann feststellen muss, nicht nur für die Zeit der akuten Infektion, sondern auch darüber hinaus. Inzwischen sind sieben Monate vergangen und noch immer leiden die Eheleute unter Riech- und Schmeckstörungen. Wie lange noch, kann ihnen niemand sagen. Vielleicht nur noch wenige Wochen. Im schlimmsten Fall jedoch für immer.

„In den ersten zwei Monaten nach einer Covid-19-Infektion sind etwa 50 Prozent der Menschen von Riech- und Geschmacksstörungen betroffen“, sagt Thomas Hummel. Er ist Leiter des Zentrums für Riechen und Schmecken an der Uniklinik Dresden. Mit dem Phänomen, dass Menschen diese beiden Sinne nicht mehr zur Verfügung haben, beschäftigte er sich bereits, als es Corona noch nicht gab. Auch da war es schon kein seltenes Phänomen: „Fünf Prozent der Bevölkerung leidet unter einer Schmeckminderung. 20 Prozent haben eine Riechminderung“, sagt Hummel. Das Interesse dafür war in der Vergangenheit allerdings nicht besonders hoch. Das hat Corona verändert.

Info Riech- und Schmecktest Schmeckcheck Durch eine Corona-Infektion kann es zu Schmeck- und Riechstörungen kommen. Die Westfälische Wilhelms-Universität Münster bietet einen 2-minütigen Online-Test an, mit dem sich Geruch- und Geschmack testen lassen: https://riech-check.de.

Oft hat sich Hummel mit Geruchsstörungen in Folge verstopfter Nasen beschäftigt. Denn neben Polypenbildung können auch chronische Nebenhöhlenentzündungen oder im schlimmsten Fall Tumore dauerhaft zu solchen Einschränkungen führen. Bei Corona-Infizierten allerdings hat der Geruchsverlust nicht immer mit einer verstopften Nase zu tun. Warum verlieren die Betroffenen trotzdem ihren Geruchs- und Geschmackssinn?

In der Schleimhaut der Nase, der Zunge und im Mundraum befinden sich Schmeck- und Riechsensoren. Da anfänglich vor allem dort die Viruslast am höchsten ist, kommt es dort zu einer lokalen Entzündungsreaktion, die dann diese Zellen stört.

Lesen Sie auch Warnzeichen für Covid-Infektion : Wie uns das Coronavirus auf den Geruchssinn schlägt

Weniger dramatisch ist das meist bei den Geschmackszellen, sagt die Neuropsychologin von der Uni Münster, Kathrin Ohla: „Denn die Sinneszellen sind Hautzellen, auch Epithelzellen genannt, die sich nach rund zehn bis vierzehn Tagen wieder erneuern.“ Selbst wenn sie also zerstört sind, regenerieren sich diese Zellen schnell wieder. Die Geschmacksbeeinträchtigung ist also meist von relativ kurzer Dauer.

Anders ist das mit dem Geruchssinn. Denn die Riechzellen in der Nase sind keine Hautzellen, sondern Nervenzellen, auch Neurone genannt. Die Riechzellen werden von sogenannten Stützzellen umgeben und versorgt. Das Virus greift diese an. „Sterben sie ab, sterben mit gewisser Wahrscheinlichkeit auch die Riechzellen ab“, sagt Hummel. Das Problem an der Sache: Neurone wachsen nicht wie Hautzellen innerhalb einer Woche wieder nach.

„Es gibt Hinweise darauf, dass sie sich innerhalb von rund drei Monaten regenerieren können. Das passt gut zu unseren Beobachtungen: Wenn der Geruchssinn komplett weg ist (Anm. der Redaktion: man nennt das Anosmie) dauert es häufig rund drei Monate, bis der Geruchssinn wieder funktioniert. Ein sehr komplexer Prozess, der nicht nur in den Neuronen selbst stattfindet. Wie in einem Hauptsicherungskasten im Haus seien diese Neuronen weit verschaltet, erklärt Ohla. „Brennt im Sicherungskasten alles durch, müssen alle Sicherungen und Kabel ausgetauscht und wieder richtig zusammengesteckt werden“, sagt die Neuropsychologin. Manchmal kann es Jahre dauern, bis sich die Geruchsnerven neu verdrahtet haben. „Wir gehen derzeit davon aus, dass fünf Prozent der Betroffenen dauerhaft unter Einschränkungen leiden“, sagt Ohla.

Ähnlich ist das mit den Neuronen in der Nase. Nach ihrer Neubildung diese zunächst wieder die richtigen Verknüpfungen bilden, damit sie korrekt Signale ans Gehirn weitergeleiten können. Manchmal kommt es zu Fehlverschaltungen, die wiederum zu Fehlwahrnehmungen führen, auch Parosmien genannt, sagt Ohla. Betroffene riechen beispielsweise am Kaffee und nehmen Güllegeruch wahr. Eigentlich wohlduftende Kosmetikartikel wie Deo oder Duschgel brennen in der Nase. Schokolade riecht wie Verbranntes.

Die verqueren Geruchswahrnehmungen haben auch Auswirkungen auf den Geschmack. Denn über die Nase aufgenommene Aromen, gelangen als unsichtbare Moleküle über Mund und Nase an die Riechschleimhaut. Man „schmeckt“ sie also auch. Wird das Geruchssignal in Folge einer Corona-Infektion fehlgeleitet, kann Cola plötzlich nach Toilettenreiniger schmecken.

Auch Diana Funk kennt das Problem: Bestimmte Genuss- und Nahrungsmittel kann sie fast sieben Monate nach der akuten Corona-Infektion immer noch nicht so schmecken oder riechen, wie es einmal war. Mohn und Sesam verderben ihr den Appetit. „Paprika schmeckt für mich nach Spüli“, sagt Funk.

Hals-Nasen-Ohren-Experte Hummel kennt Paprika als eines der typischen Lebensmittel, bei denen in Zusammenhang mit einer Corona-Infektion Geschmackssignale falsch verarbeitet werden. Typischerweise sei das oft auch bei Gurken so, Fleisch, Tomaten oder Zwiebeln. Werden diese Lebensmittel anders zubereitet – Paprika also gebacken statt roh verzehrt – werden die Aromen, die zur Fehlinterpretation im Gehirn sorgen, verändert und dann möglicherweise wie vor der Infektion und Geschmacksstörung wahrgenommen.

Für viele Betroffene ist die Zeit der Geschmacks- und Geruchsverirrungen schlimmer als die Zeit, in der sie gar nicht schmecken oder riechen konnten. Sie fühlen sich massiv eingeschränkt, oft schwindet mit den fehlenden Sinnen viel Lebensqualität. „Zudem sind Geruchs- und Geschmackstörungen höchst verunsichernd und darum auch psychisch belastend“, sagt Ohla.

Viele Betroffene beschreiben Angst, Depressionen oder soziale Einschränkungen. „Wer Kaffeeduft als Jauchegestank wahrnimmt, kann nicht mehr gemeinsam mit anderen Kaffee trinken“, beschreibt Ohla. Es kann zu Gewichtsverlust oder einseitiger Ernährung kommen, wenn das Essen nicht mehr schmeckt. Manche Menschen ziehen sich zurück, aufgrund der ständigen Sorge vielleicht zu stinken und es selbst nicht zu bemerken.

Schwer belastend können auch Geruchshalluzinationen, sogenannte Phantosmien, sein. Bei dieser haben die Betroffenen permanent eine unangenehme Geruchswahrnehmung, obwohl keine Duftquelle vorhanden ist. „Ich habe über 1,5 Wochen ständig Rauchgeruch in der Nase gehabt“, sagt Funk. Sie beschreibt die Situation als höchst verunsichernd. Vor allem als in einer Nacht plötzlich eine Sirene zu hören war.

Auch wenn die Möglichkeit an Behandlungsoptionen sehr beschränkt ist, rät Hummel bei anhaltenden Beschwerden dazu, beim HNO-Arzt oder Neurologen einen Riechtest zu machen und ärztlich abklären zu lassen, ob die Einschränkungen tatsächlich mit der Corona-Infektion zu tun haben, oder die Betroffenen den Riechverlust bereits seit Jahren haben und erst durch Corona bemerken.