Präsident der Deutschen Krankenhausgesellschaft : „Wir müssen erneut Patienten auf die Warteliste nehmen“

Der Chef der Deutschen Krankenhausgesellschaft, Gerald Gaß. Foto: dpa

Interview Berlin In einigen Bundesländern ist die Inzidenz durch Omikron bereits stark angestiegen – noch sind die Hospitalisierungen aber rückläufig. Wird das so bleiben? Und was würde es bedeuten, wenn wieder mehr Menschen stark erkranken? Fragen an Gerald Gaß.