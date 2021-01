Prozess in Gelsenkirchen : Senioren-Paar will sofortige Corona-Impfung – und scheitert vor Gericht

Senioren-Paar will sofortige Corona-Impfung – und scheitert vor Gericht

Prozess in Gelsenkirchen

Gelsenkirchen 84-jährige Eheleute aus Essen sind vor dem Verwaltungsgericht Gelsenkirchen mit ihrem Eilantrag gescheitert, unverzüglich eine Corona-Impfung zu bekommen.

Wie das Gericht am Montag mitteilte, hatte das Ehepaar argumentiert, dass über 80-Jährige dem höchsten Risiko ausgesetzt seien. Es sei aus daher rechtswidrig, dass in Essen - wie in ganz NRW - zunächst alle Bewohnerinnen und Bewohner der Pflegeheime geimpft würden; inklusive derjenigen, die noch nicht 80 sind.