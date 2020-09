Corona-Hotspot : 23 Infizierte nach Hochzeitsfeier in Frechen

Ein Mann zeigt einen Abstrich für das Testverfahren auf SARS-CoV-2. (Symbolfoto) Foto: dpa/Sebastian Gollnow

Frechen Alle Gäste einer Hochzeitsfeier in Frechen mussten nach Bekanntwerden einer Infektion mit dem Coronavirus in Quarantäne, bislang sind 23 der 85 Gäste positiv getestet worden. Die Feier hatte am 22. August stattgefunden.

Das teilte das Landratsamt des Rhein-Erft-Kreises am Montag mit. Unmittelbar nach Bekanntwerden der ersten Corona-Fälle seien alle Gäste und sonstige Kontaktpersonen unter Quarantäne gestellt worden. Alle Teilnehmer der Feier wurden am Wochenende auf das Coronavirus getestet, wie es hieß. Die bisher positiv Getesteten hätten überwiegend ihren Wohnsitz in Hürth.

Insgesamt befinden sich aktuell 850 Personen aus dem Kreis in Quarantäne und damit 174 mehr als noch am Freitag, wie es weiter hieß. Der enorme Anstieg sei darauf zurückzuführen, dass die neuen Fälle selbst eine beträchtliche Anzahl von beruflichen und privaten Kontakten hatten. Betroffen seien unter anderem zwei Kindertagesstätten, eine Schule und ein Fußballverein.

(chal/dpa)