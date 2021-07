Steigende Infektionszahlen : Wieder verschärfte Corona-Regeln in Frankreich

Paris In Frankreich steigen die Infektionszahlen aktuell wieder stark an. Das führt dazu, dass die Regierung die Regeln wieder anzieht. Für viele öffentliche Aktivitäten benötigt es nun einen Gesundheitspass.

Auch wer den Eiffelturm in Paris besichtigen will, muss nun einen Gesundheitspass vorlegen. Den bekommt man, wenn man vollständig geimpft, vor kurzem von einer Infektion genesen ist oder einen negativen Test vorweisen kann.

Macron will im Eiltempo ein Gesetz durchbringen, das die Vorlage des Gesundheitspasses auf Restaurants und andere Bereiche des öffentlichen Lebens ausweiten soll. Zudem soll für alle medizinischen Fachkräfte eine Impfpflicht gelten. In der Nationalversammlung sollte am Mittwoch eine Debatte über den Gesetzesentwurf beginnen. Gegen die Pläne regt sich Widerstand mancher gesellschaftlicher Gruppen, für Mittwoch planten Impfgegner eine Demonstration. Castex kündigte an, die Regierung werde das Gesetz vom Verfassungsgericht prüfen lassen, was erneut Zeit braucht.