Kostenpflichtiger Inhalt: Corona-Achterbahn : Europa extrem – die einen lockern, die anderen saufen ab

Deutsche Soldaten einer Sanitätseinheit verlassen eine Transportmaschine der Bundeswehr am Flughafen in Lissabon, um in Portugal bei der Bekämpfung der Pandemie mitzuhelfen. Foto: AP/Armando Franca

Analyse In Portugal helfen Bundeswehr-Sanitäter aus, in Italien gibt es wieder Aperitifs an der Bar. Europa befindet sich in einer Dauerspirale von Verschärfung und Lockerung in der Corona-Pandemie. Warum die EU-Länder so nicht weitermachen können.