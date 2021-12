Infektionsrate auf Rekordniveau : Frankreich meldet mehr als 200.000 Neuinfektionen an einem Tag

Die Infektionszahlen in Frankreich sind so hoch wie noch nie. Foto: dpa/Michel Euler

Paris Frankreich meldet Rekordzahlen bei den Corona-Neuinfektionen. Dem Gesundheitsministerium zufolge haben sich nun erstmal über 200.000 Menschen mit dem Virus angesteckt – innerhalb von 24 Stunden.

In Frankreich hat die Zahl der Corona-Neuinfektionen erstmals die Schwelle von 200.000 binnen 24 Stunden überschritten. Innerhalb eines Tages seien rund 208.000 neue Fälle registriert worden, sagte der französische Gesundheitsminister Olivier Véran am Mittwoch in einer Anhörung vor der Nationalversammlung. Erst am Dienstag war mit fast 180.000 Neuinfektionen ein Tageshöchstwert erreicht worden.