Symptome und Behandlung Woran erkennt man Long-Covid?

Der erste Weg sollte in die Hausarztpraxis führen. Hier kann eine Ersteinschätzung der Symptome erfolgen. Es kann hilfreich sein, ein Symptomtagebuch zu führen, das beim Arztbesuch vorgelegt werden kann. Durch eine Reihe von Untersuchungen können die Beschwerden eingeordnet und eventuell mit Long Covid in Zusammenhang gebracht werden. Dabei werden typische Symptome wie Erschöpfung, Kurzatmigkeit und Konzentrationsprobleme mit verschiedenen Tests festgestellt.

Der Hausarzt oder die Hausärztin kann je nach Beschwerden verschiedene Maßnahmen wie etwa Atemtherapie oder Physiotherapie verschreiben, so die Stiftung.