So lange wirken die Impfstoffe : Für wen wann die Booster-Impfung sinnvoll ist

So lange wirken die Impfstoffe

Erstimpfungen und Boosterimpfungen laufen inzwischen zeitgleich in den Praxen. Foto: dpa/Friso Gentsch

Düsseldorf Die Wirksamkeit der Corona-Impfstoffe lässt nach wenigen Monaten deutlich nach. Darum wird eine Booster-Impfung nach sechs Monaten empfohlen. Eine schwedische Studie jedoch legt die Vermutung nahe, dass dieser Abstand zu lang sein könnte.

Die Infektionszahlen in Deutschland nehmen rasant zu, und längst stecken sich nicht nur Ungeimpfte an. Zwar machen die Ungeimpften nach wie vor den Löwenanteil unter den Neuinfektionen aus, doch werden auch vollständig Geimpfte Corona-krank. Deren hohe Zahl überrascht auch die Forscher. Denn obwohl die Mehrzahl derer zwischen Ende Juni und Anfang August geimpft wurden und damit eine Booster-Impfung nach Empfehlung der Stiko noch Zeit hätte, erkranken sie jetzt.

Derzeit empfiehlt die Stiko eine Auffrischungsimpfung mit einem mRNA-Vakzin (Biontech/Pfizer oder Moderna) frühestens sechs Monate nach der vollständigen Grundimmunisierung. – Derzeit aber noch nicht für alle. Die Impfempfehlung richtet sich an Menschen, die in Pflegeeinrichtungen wohnen, Personen über 70 Jahren, medizinisches und pflegendes Personal sowie Menschen, die ein besonders hohes Risiko für einen schweren Verlauf haben.

Möglicherweise könnte das Nachimpfen jedoch schon vor Ablauf von sechs Monaten für alle sinnvoll sein, wie sich aus einer schwedischen Studie ergibt, die gerade im Preprint erschienen ist. Laut dieser könnte besonders bei Astrazeneca-Geimpften eine grundsätzliche sechsmonatige Wartezeit bis zur Booster-Impfung zu lang sein. Vor allem bei älteren Personen mit einem ohnehin höheren Risiko für einen schweren Corona-Verlauf. Aber auch beim Impfstoff von Biontech , der in Deutschland an die meisten Menschen verimpft wurde, könnte eine schneller folgende Auffrischung sinnvoll sein.

Die Wissenschaftler der Universität Umeå haben untersucht, wie lange Menschen nach der Impfung mit Astrazeneca , Biontech und Moderne vor einer Corona-Infektion geschützt sind. Daneben wollten die Forscher wissen, wie wirksam die Impfung Risikopatienten vor schweren Verläufen schützt. Grundlage der Studie bildeten die Daten von 840.000 Geimpften und Genesenen sowie der gleichen Zahl an Ungeimpften beziehungsweise Nichtinfizierten zwischen Mitte Januar und Anfang Oktober 2021.

Große Unterschiede bestehen laut der Untersuchung darin, wie schnell die Schutzwirkung der einzelnen Vakzine abfällt. Den am längsten anhaltenden Schutz vor einer symptomatischen Infektion bietet demnach die zweimalige Impfung mit Moderna . Nach sechs Monaten lag die Wirksamkeit noch bei rund 60 Prozent.

Der Biontech-Impfstoff, mit dem die meisten Menschen in Deutschland geimpft sind, hatte hingegen nach rund vier Monaten (121 bis 180 Tagen) nur noch eine Wirksamkeit von 47 Prozent. Nach 211 Tagen – also rund sieben Monaten – war laut der Daten kein Schutzeffekt vor einer symptomatischen Infektion mehr gegeben.

Am schlechtesten sind laut der Studie auf Dauer die Menschen geschützt, die zweimalig Astrazeneca erhielten. „Nach vier Monaten zeigte die Impfung keinen schützenden Effekt mehr gegen eine Infektion“, sagt Reinhold Förster, Immunologe an der Medizinischen Hochschule Hannover und Vizepräsident der Deutschen Gesellschaft für Immunologie. Bei einmal mit Astrazeneca- und darauffolgend mit einem mRNA-Vakzin Geimpften sank die Wirksamkeit zwar ebenfalls, sie war nach vier Monaten jedoch noch ausreichend vorhanden. Diese Ergebnisse stimmen laut Förster mit dem überein, was Forscher der Medizinischen Hochschule Hannover herausgefunden haben. Auch dort zeigte sich, dass Impflinge, die zweimal mit Astrazeneca geimpft wurden, deutlich weniger neutralisierende Antikörper bildeten als diejenigen, die andere impfstoffe bekommen hatten.