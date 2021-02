Hohe Infektionszahlen : Ab Samstag nächtliche Ausgangsbeschränkung in Flensburg

Flensburg Wegen des starken Infektionsgeschehens mit einer Inzidenz von über 180 gelten für Flensburgs Einwohner von Samstag an nächtliche Ausgangsbeschränkungen. Als Grund für die hohen Fallzahlen wird die Variante B.1.1.7 vermutet.

Die Ausgangsbeschränkungen betreffen die Zeit von 21 Uhr bis 5 Uhr, wie Schleswig-Holsteins Ministerpräsident Daniel Günther (CDU) am Mittwoch in Kiel ankündigte. Zudem sind in der Fördestadt an der dänischen Grenze vorerst private Treffen untersagt. Beide Regelungen gelten zunächst für eine Woche, mit der Option einer Verlängerung um weitere sieben Tage.