Ab Montag : Finnland schränkt Einreise für deutsche Urlauber ein

Touristen aus Deutschland dürfen in Finnland vorerst nicht mehr einreisen. (Symbolbild) Foto: dpa/Kevin Kurek

Berlin Wegen der steigenden Corona-Infektionszahlen in Deutschland zieht Finnland die Reißleine: Ab Montag sind touristische Reisen nach Finnland nicht mehr gestattet.

Wegen der steigenden Corona-Infektionszahlen hat Finnland Einreisebeschränkungen für deutsche Urlauber verhängt. Ab Montag seien „nicht notwendige, touristische Reisen“ nach Finnland nicht mehr gestattet, teilte das Auswärtige Amt am Freitag in Berlin mit. Finnland mache die Einreiseerlaubnis davon abhängig, dass in den Herkunftsländern der Reisenden der Grenzwert von 25 Neuinfektionen pro 100.000 Personen innerhalb eines Zeitraums von 14 Tagen nicht überschritten werden dürfe. Dieser Grenzwert sei für Deutschland aber überschritten.