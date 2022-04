Internationale Studie : Feuchte Atemwege minimieren Infektionsrisiko

Düsseldorf Regelmäßiges Inhalieren kann die Symptome bei einer Covid-Erkrankung abdämpfen und sogar die Ansteckungsgefahr für andere senken. Das ist das Ergebnis einer groß angelegten Studie. Hilfreich ist das vor allem, wenn sich ein Familienmitglied infiziert.

Die Feuchtigkeit der Atemwege kann einen signifikanten Einfluss darauf haben, wie schnell sich Menschen mit dem Coronavirus anstecken beziehungsweise wie stark ihre Symptome ausfallen. Das hat eine aktuelle Studie ergeben, an der Wissenschaftler unter anderem der Harvard Universität und des Massachusetts General Hospital, aber auch der deutsche Aerosolforscher Gerhard Scheuch beteiligt waren. Ausgangspunkt war die Beobachtung, dass Menschen in Küstenregionen der USA weniger stark an Corona erkrankten als Menschen im Landesinneren. „Damit kam die Frage auf, ob das etwas mit der Feuchtigkeit in den Atemwegen zu tun hat“, sagt Scheuch. „Denn ein höherer Salzgehalt in der Luft bringt die Atemwege dazu, mehr Feuchtigkeit zu transportieren.“