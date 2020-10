Corona-Fehlverhalten : Tschechiens Gesundheitsminister zum Rücktritt aufgefordert

Prag Der tschechische Gesundheitsminister Roman Prymula soll gegen seine eigenen drastischen Corona-Vorschriften verstoßen haben. Regierungschef Andrej Babis nannte Prymulas Verhalten „unentschuldbar“ und forderte seinen Rücktritt - andernfalls werde er entlassen.

In Tschechien mit seinen 10,7 Millionen Einwohnern gelten strenge Ausgangsbeschränkungen. Die Menschen sind angehalten, so weit wie möglich zu Hause zu bleiben. Das Land kämpft, auf die Bevölkerung umgerechnet, mit der stärksten Zunahme an Corona-Neuinfektionen in der Europäischen Union. Am Freitag wurden 14151 neue Fälle innerhalb von 24 Stunden vermeldet. 1845 Menschen starben seit Beginn der Pandemie in Verbindung mit einer Covid-19-Erkrankung.