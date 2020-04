„Das Schmerzmittel Ibuprofen verschlimmert die Symptome der Lungenkrankheit Covid-19.“

In einer Whatsapp-Sprachnachricht wird davor gewarnt, Ibuprofen einzunehmen. Eine angebliche Mutter berichtet einer anderen Mutter von angeblichen Tests, die noch nicht abgeschlossen sind. Auch die französische medizinische Fachzeitschrift "The Lancet" hatte einen Beitrag veröffentlicht, wonach Entzündungshemmer wie Ibuprofen den Krankheitsverlauf von Covid-19 verschlimmern könnten.Tatsächlich riet die Weltgesundheitsorganisation (WHO) zunächst von der Einnahme von Ibuprofen bei Verdacht auf eine Corona-Infektion ab, während sie die Auswirkungen überprüfte. Wenige Tage später machte die WHO einen Rückzieher: „Auf der Basis der heute vorhandenen Informationen rät die WHO nicht von der Einnahme von Ibuprofen ab“, teilte die Weltgesundheitsorganisation mit. Es gebe keine Hinweise auf negative Auswirkungen.