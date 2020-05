Corona-Newsblog : Facebook und Twitter markieren Millionen falsche Corona-Beiträge mit Warnhinweisen

Oha: Mindestens 20.000 Menschen in Pflegeheimen in England und Wales sind wohl an Covid-19 gestorben. Das geht aus Reuters-Berechnungen auf Basis offizieller Daten hervor. In Großbritannien sind insgesamt mittlerweile mehr als 40.000 Menschen mutmaßlich an der vom Coronavirus ausgelösten Lungenkrankheit Covid-19 gestorben - so viele wie sonst nirgends in Europa.