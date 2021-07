Zahlen steigen wieder : WHO warnt vor neuer Corona-Welle in Europa

WHO warnt vor neuer Corona-Welle in Europa

Kopenhagen Erstmals seit zehn Wochen verzeichnet die Weltgesundheitsorganisation für Europa wieder steigende Corona-Fallzahlen. Diese Trendwende sei angetrieben von „Reisen, Lockerungen und Zusammenkünften“. Um eine neue Welle zu verhindern, brauche es Disziplin.

Die Zahl der Corona-Neuinfektionen in Europa nimmt nach einem zehnwöchigen Rückgang erstmals wieder zu. Angetrieben von "Reisen, Zusammenkünften und Lockerungen der sozialen Beschränkungen" sei die Fallzahl vergangene Woche um zehn Prozent gestiegen, sagte der Regionaldirektor der Weltgesundheitsorganisation (WHO) für Europa, Hans Kluge, am Donnerstag bei einer Pressekonferenz in Kopenhagen. Europa drohe eine neue Pandemie-Welle, "es sei denn, wir bleiben diszipliniert".