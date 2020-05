Corona-Newsblog : EU-Kommission will Einreisestopp bis 15. Juni verlängern

Die durch das Coronavirus ausgelöste Lungenkrankheit Covid-19 führt in ungewöhnlich vielen Fällen zu Thrombosen und Lungenembolien. Das zeigen Obduktionen von verstorbenen Patienten, wie das Institut für Rechtsmedizin am Universitätsklinikum Hamburg-Eppendorf am Freitag mitteilte. "Wir konnten in der Obduktion der ersten zwölf Verstorbenen nachweisen, dass eine unerwartet hohe Rate an tödlichen Lungenembolien bestand, zusätzlich hatten mehr als die Hälfte der Patientinnen und Patienten Thrombosen der Beinvenen", erklärte Jan Sperhake vom Institut für Rechtsmedizin und Erstautor der Studie. Mittlerweile sei dies in insgesamt fast 200 rechtsmedizinischen Untersuchungen bestätigt worden. Das Sars-CoV-2-Virus scheint demnach in den Venen zur Bildung von Blutgerinnseln zu führen, die als sogenannte Lungenembolie in die großen Lungengefäße gelangen und zu einem akuten Herz-Kreislauf-Versagen führen können. Welche Faktoren dafür verantwortlich sind, dass Covid-19-Patienten überdurchschnittlich häufig Blutgerinnsel bilden, ist noch nicht abschließend geklärt.