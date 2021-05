Ansturm auf Praxen : Erste Hausärzte steigen aus Impfungen wieder aus

Düsseldorf Verbandschef Oliver Funken spricht von aggressiver Stimmung bei der Impfstoffnachfrage und Schwierigkeiten bei der Regelversorgung. Einige Praxen stellten das Impfen wieder ein – auch zum Schutz der Belegschaft.

Angesichts der Aufhebung der Impfreihenfolge in mehreren Bundesländern haben die Hausärzte von einem solchen Schritt für NRW abgeraten. „Eine Aufhebung der Priorisierung würde einen Ansturm auf die Praxen auslösen, und angesichts des knappen Impfstoffes würde das zu einer weiteren Frustration bei allen Beteiligten führen“, sagte Oliver Funken, Vorsitzender des Hausärzteverbands Nordrhein. „Wir erleben schon heute eine extrem aggressive Stimmung bei der Impfstoffnachfrage. Das wird sich hoffentlich aber Ende des Monats mit zusätzlichen Lieferungen entspannen.“

Schon jetzt liefen die Telefone in den Praxen heiß, so dass die Praxen zunehmend Schwierigkeiten bei der Regelversorgung hätten, sagt Funken. „Wir haben inzwischen eine gefährliche Entwicklung: Zahlreiche Hausarztpraxen melden sich vom Impfsystem wieder ab“, sagt Funken und spricht von einem Zielkonflikt. „Natürlich wollen wir der Bevölkerung helfen, aber wir müssen auch das Wohl der Beschäftigten im Blick behalten. Und auch den Fortbestand der Praxis.“ Es könne nicht sein, dass die Mitarbeiter angesichts der chaotischen Situation in die innere Kündigung gingen, weil sie mit diesem Massenansturm nicht klarkämen, warnte er und verweist auf eine weitere Schwierigkeit: „In den Sommermonaten werden wir noch einmal Engpässe erleben, denn natürlich müssen auch Ärzte und medizinisches Personal irgendwann mal Urlaub machen – zumal wenn sie sich in einem Ausnahmejahr wie diesen befinden. Wir müssen davon ausgehen, dass 30 Prozent der Arztpraxen in den Sommerferien ein oder zwei Wochen schließen.“

Bundesgesundheitsminister Jens Spahn (CDU) kündigte derweilen an, die Impfpriorisierung am 7. Juni bundesweit aufheben zu wollen. Eugen Brysch, Vorstand der Deutschen Stiftung Patientenschutz, sieht das kritisch: „Nicht ein Datum darf das Ende der ethischen Reihenfolge bei der Impfung bestimmen. Allein der Impffortschritt in den drei Prioritätsgruppen muss der Maßstab für das Ende der Priorisierung sein.“ Brysch warf Spahn vor, dieser kapituliere vor den Alleingängen der Ministerpräsidenten. „Es war ein Fehler, dass nicht der Bundestag die Regeln festgesetzt hat. Kommt im Herbst die notwendige Auffrischungsimpfung für wenigstens 60 Millionen Menschen, sind alle ethischen Leitplanken demoliert.“ Dann regierten die Starken und Schnellen, warnte er.

Auch von die Grünen im Düsseldorfer Landtag mahnen Zurückhaltung an: „Noch immer sind Menschen, die der Priorisierungsgruppe eins und zwei angehören, ungeimpft“, sagte der gesundheitspolitische Sprecher, Mehrdad Mopstofizadeh. „So sind beispielsweise erst wenige hundert Geflüchtete in Sammelunterkünften geimpft worden. Stand gestern waren es 440 der 6600 Geflüchteten in den fünf vom Land betriebenen Erstaufnahmeeinrichtungen und den 30 zentralen Unterbringungseinrichtungen in den Landes-Unterkünften.“ Auch viele Menschen über 60 beispielsweise hätten noch kein Impfangebot erhalten.

„Gesundheitsminister Laumann hat erst vor Kurzem die Priorisierungsgruppe drei geöffnet, dabei sind viele Hausärzte derzeit noch damit ausgelastet, die Impfungen in den Priorisierungsgruppen eins und zwei sicherzustellen. Hier gilt es in einem engen Zusammenspiel zwischen Kommune und Hausärzten – auch mit aufsuchenden Impfungen, beispielsweise in benachteiligten Stadtteilen, für einen entsprechenden Impffortschritt zu sorgen, da diese Personen bei einer Infektion eine höhere Wahrscheinlichkeit schwerer Verläufe haben“, sagte Mostofizadeh.

Erstmals erhalten die Arztpraxen in der letzten Maiwoche den Impfstoff von Johnson & Johnson. Dieser hat den Vorteil, dass er mit einer Dosis auskommt. „Der Bund wird für die Woche vom 25. bis 30. Mai rund 1,6 Millionen Dosen von Biontech, etwas mehr als 500.000 Dosen von Johnson & Johnson und voraussichtlich 600.000 von Astrazeneca bereitstellen“, teilte die Kassenärztliche Bundesvereinigung (KVB) den Praxen mit. „Wir rechnen mit zehn bis 15 Impfdosen Johnson & Johnson pro Arzt“, sagte Thomas Preis, Chef des Apothekerverbands Nordrhein.

Allerdings werden die Praxen im Mai kaum Erstimpfungen mit Biontech vornehmen können, da sie den Impfstoff für die Zweitimpfungen benötigen. „Im Juni werden die Impfstofflieferungen so groß sein, dass wieder mehr Erstimpfungen stattfinden können“, sagte Preis.