Kampf gegen Corona : EMA erteilt Moderna-Impfstoff für Kinder ab sechs Freigabe

Amsterdam Die europäische Arzneimittelbehörde EMA hat den Corona-Impfstoff von Moderna für Kinder von sechs bis elf Jahren freigegeben. Außerdem empfahl sie Auffrischungen mit dem Mittel von Biontech und Pfizer für Kinder ab zwölf.

Der Impfstoff von Biontech und Pfizer war bereits im November für Kinder ab fünf freigegeben worden. Bei Studien an 400 000 Kindern unter anderem in Israel und den USA habe sich gezeigt, dass eine Auffrischung für Kinder ab zwölf sicher und effektiv sei, sagte Cavaleri. Neue Probleme hätten sich nicht ergeben. So seien Herzentzündungen, die zuvor mit dem Impfstoff in Verbindung gebracht wurden, sehr selten beobachtet worden und in den meisten Fällen ohne weiteres Zutun geheilt.