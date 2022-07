Gutachten vorgestellt : Corona-Einzelmaßnahmen laut Sachverständigen kaum zu beurteilen

Berlin In einem Gutachten haben Sachverständige die Corona-Maßnahmen der vergangenen Jahre unter die Lupe genommen. Die Wirkungen und Nebenwirkungen einzelner bisheriger Schutzmaßnahmen seien jedoch kaum für sich genommen zu beurteilen.

Es seien Maßnahmenbündel gleichzeitig ergriffen worden, die man nicht auseinanderrechnen könne, sagte der Bonner Virologe Hendrik Streeck am Freitag in Berlin. Er äußerte sich als Mitglied einer Sachverständigenkommission von Bundestag und Bundesregierung bei der Vorstellung ihres Evaluationsberichts. Das Gremium lege daher keine Tabelle vor, was richtig und falsch sei.