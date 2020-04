Corona-Einschränkungen : Ethikrat verlangt Ausstiegsdebatte

Eine fast leere Königsallee in Düsseldorf. Foto: Endermann, Andreas (end)

Berlin Das Gremium wirbt angesichts der Corona-Einschränkungen für eine Öffnungsperspektive.

Der Deutsche Ethikrat hat an die Politik appelliert, die Debatte über eine Lockerung der Freiheitseinschränkungen in der Corona-Krise jetzt zu beginnen. Es sei „nie zu früh für eine öffentliche Diskussion über Öffnungsperspektiven“, sagte der Vorsitzende des Beratungsgremiums, Peter Dabrock. Andernfalls drohe die Zustimmung in der Bevölkerung für die ergriffenen Maßnahmen verloren zu gehen. Nach seiner Empfehlung geht es nicht primär darum, Zeitpunkte zu nennen, sondern Notwendigkeiten zu definieren.