Ebola-Arzneimittel „Remdesivir“ : Studienergebnisse zu Covid-19-Therapie in drei Monaten erwartet

Studienergebnisse zu Covid-19-Therapie in drei Monaten erwartet

Berlin Der Präsident des Bundesinstituts für Arzneimittel und Medizinprodukte (BfArM), Karl Broich, rechnet in drei Monaten mit ersten Studienergebnissen zur Behandlung von Covid-19.

Bis dahin würden Daten aus zwei großen Studien zur Substanz Remdesivir in Deutschland mit mittelschwer und schwer erkrankten Patienten erwartet, sagte Broich am Freitag in Berlin. Remdesivir wurde ursprünglich gegen Ebola-Infektionen entwickelt.