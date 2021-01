Virologe über die Corona-Maßnahmen : Drosten warnt vor verfrühten Lockerungen nach Impfungen

Berlin Christian Drosten schwört die Menschen auf einen harten Sommer ein. Durch den ersten Impferfolg erzwungene Lockerungen könnten den positiven Trend zurückwerfen. Er spricht von Szenarien mit mehreren 10.000 Infizierten täglich.

Der Virologe geht zudem nicht davon aus, dass der kommende Sommer in Bezug auf Corona ähnlich wird wie der vergangene. „Dass wir 2020 einen so entspannten Sommer hatten, hatte wahrscheinlich damit zu tun, dass unsere Fallzahlen im Frühjahr unter einer kritischen Schwelle geblieben sind. Das ist inzwischen aber nicht mehr so“, sagte er. Drosten fürchte, dass es eher so sein wird wie in Spanien, wo im Sommer die Fallzahlen nach Beendigung des Lockdowns schnell wieder gestiegen seien, obwohl es sehr heiß war.