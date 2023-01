Wie gut war Deutschlands Corona-Politik? Drei Jahre Corona – die größten Fehler und Erfolge

Am 27. Januar 2020 war es so weit: Die Corona-Welle, die in China ihren Anfang genommen hatte, erreichte Deutschland: Bei einem Mitarbeiter des bayerischen Autozulieferers Webasto wurde eine Infektion festgestellt. Am 26. Februar gab es den ersten Fall in NRW, eine Karnevalssitzung in Heinsberg wurde zum Superspreader-Event. Drei lange Jahre folgte Viruswelle auf Viruswelle – Wildtyp, Alpha, Delta, Omikron. Lockdowns und Lockerungen wechselten sich ab. Nun scheint der Übergang von der Pandemie zur Endemie nahe: Das Virus bleibt, aber wir können mit ihm leben. Eine Bilanz.