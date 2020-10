Inzidenz-Wert über 50 : Dortmund überschreitet Corona-Warnstufe

Dortmund Die Stadt Dortmund hatte es bereits errechnet, nun hat das Robert-Koch-Institut es bestätigt. Am Donnerstag hat die Stadt die kritische Marke von 50 Neuinfektionen auf 100.000 Einwohner in einer Woche überschritten.

Damit gelten zunächst die strengeren Regelungen der Landesregierung für Corona-Hotspots. Die Stadt Dortmund will darüber hinausgehende Maßnahmen mit dem Land abstimmen, wie sie bereits am Mittwoch mitgeteilt hatte. Schon Anfang der Woche hatte Dortmund die Maskenpflicht verschärft, sie gilt beispielsweise auch in der Fußgängerzone.