Herbst könnte „extreme Belastungsprobe“ werden : Doppelt so viele Corona-Patienten im Krankenhaus wie vor einem Jahr

Doppelt so viele Corona-Patienten im Krankenhaus wie vor einem Jahr

Ein schwer an Corona erkrankter Patient liegt auf der Intensivstation von einem Krankenhaus. Der Patient wird beatmet und ist an mehrere Perfusoren (Spritzenpumpen) angeschlossen (Archivfoto). Foto: dpa/Friso Gentsch

Berlin Die Corona-Inzidenz in Deutschland liegt bei über 700, und das macht sich auch in den Krankenhäusern bemerkbar. Doch die hohe Zahl der positiv getesteten Menschen ist nicht die Hauptsorge der Kliniken.

In deutschen Krankenhäusern gibt es derzeit doppelt so viele Corona-Patienten wie im vergangenen Sommer. Zwar sei der Anteil der Intensivpatienten unter den Corona-Kranken deutlich niedriger, die absolute Patientenzahl aber „doppelt so hoch, wie zum gleichen Zeitpunkt des Vorjahres“, sagte der Vorstandsvorsitzende der Deutschen Krankenhausgesellschaft (DKG), Gerald Gaß, den Zeitungen der Funke Mediengruppe (Sonntag). „Die Zahlen verdeutlichen, dass der Herbst für die Kliniken erneut eine extreme Belastungsprobe werden kann.“