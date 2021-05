Zahl der Fälschungen steigt : Hausärzteverband-Chef bezweifelt Einführung von digitalem Impfpass vor Juli

Ein „Grüner Pass“ bescheinigt in Israel die erfolgte Corona-Impfung (Symbolfoto). Foto: dpa/Ilia Yefimovich

Der Vorsitzende des Deutschen Hausärzteverbands, Ulrich Weigeldt, hat Zweifel an der Einführung eines digitalen Impfpasses bis Ende Juni geäußert. Bayerns Innenminister Joachim Herrmann dringt derweil auf eine rasche Einführung.

Der Vorsitzende des Deutschen Hausärzteverbands, Ulrich Weigeldt, äußerte Zweifel an der Einführung eines digitalen Impfpasses bis Ende Juni. Bislang jedenfalls deute wenig darauf hin, dass ein digitaler Impfausweis bis zum Beginn der Reisesaison im Sommer flächendeckend in Deutschland verfügbar sein werde, sagte er der „Augsburger Allgemeinen“ (Freitagsausgabe).

„Digitale Impfnachweise helfen den Menschen ganz besonders dann, wenn sie nicht bloß in Aussicht gestellt werden, sondern tatsächlich auch kommen - und wenn klar ist, welche konkreten Vorteile mit ihnen verbunden sind“, hob Weigeldt hervor. „Und da darf man mit Blick auf bürokratische Vorgaben und weitere leidvolle Verkomplizierungen schon Zweifel haben, ob den vollmundigen Ankündigungen dann auch zeitnah Taten folgen werden.“

Auch die Digitalexpertin Anke Domscheit-Berg ist skeptisch. „Die Hürde, einen digitalen Impfpass sicher hinzubekommen, ist einfach zu hoch, um das in zwei Monaten zu schaffen“, sagte die Linken-Politikerin der „Augsburger Allgemeinen“. Außerdem gebe es dabei erhebliche praktische Probleme. So seien Millionen Menschen in Deutschland bereits gegen Corona geimpft worden. „Wer soll das alles nachtragen? Das kann ich von den Hausärzten und den Impfzentren nicht verlangen“, sagte Domscheit-Berg.