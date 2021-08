Sechs Monate gültig : Digitale Corona-Genesenenzertifikate in Apotheken erhältlich

Berlin Wer eine Covid-Infektion überstanden hat, kann sich jetzt auch in Apotheken ein Zertifikat über seine Genesung ausstellen lassen. Die digitalen Nachweise sind bis zu sechs Monate nach der Infektion gültig.

Die sogenannten Genesenenzertifikate nach einer Coronainfektion sind ab sofort auch in zahlreichen Apotheken digital erhältlich. Das berichtete die Bundesvereinigung der Apothekerverbände am Dienstag in Berlin. Inzwischen sei die technische Infrastruktur dafür betriebsbereit. Das Angebot ist demnach jedoch nur in teilnehmenden Apotheken verfügbar. Interessierte sollten sich vorab informieren. Ärzte stellen die digitalen Zertifikate schon etwas länger aus, in analoger Form sind sie ebenfalls erhältlich.