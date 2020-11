Corona-Pandemie : Diese Städte haben die höchste Sieben-Tage-Inzidenz in NRW

Düsseldorf Alle Städte und Kreise in Nordrhein-Westfalen gelten als Corona-Risikogebiet. Fast überall liegt der Inzidenzwert über 100, teilweise sogar deutlich über 200. Ein Überblick über die besonders betroffenen Städte.

Die Infizierten-Zahlen in Nordrhein-Westfalen steigen zwar nicht mehr so rasant wie bisher, trotzdem erkranken immer mehr Menschen an Covid-19. In den vergangenen sieben Tagen wurden dem Robert-Koch-Institut (RKI) in NRW insgesamt 28.979 neue Fälle gemeldet. Pro 100.000 Einwohner wurden somit in der letzten Woche 166,5 Neuinfektionen bekannt. In der Vorwoche wurden noch höhere Zahlen erfasst, damals meldete das RKI 30.273 Neuinfektionen innerhalb von sieben Tagen. (Stand: 20. November).