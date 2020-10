Ab Inzidenz von 35 : Bund und Länder planen schärfere Corona-Maßnahmen

Berlin Angesichts der ansteigenden Corona-Infektionszahlen fassen Bund und Länder schärfere Maßnahmen ins Auge. Dazu gehören neue Kontaktbeschränkungen im öffentlichen Raum, eine erweiterte Maskenpflicht und Sperrstunden.

Bewohner von Regionen mit hohen Corona-Infektionszahlen müssen sich auf neue Beschränkungen einstellen. Der Bund dringt auf eine erweiterte Maskenpflicht und eine Sperrstunde in der Gastronomie – und zwar bereits in Regionen, die in einer Woche 35 Neuinfektionen auf 100 000 Einwohner registrieren. Das geht aus einem der Deutschen Presse-Agentur vorliegenden Entwurf für die Beratungen von Kanzlerin Angela Merkel (CDU) mit den Regierungschefs der Länder am Mittwochnachmittag hervor. Es soll auch der Wirtschaft geholfen werden. Die Vorschläge im Einzelnen.