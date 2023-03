Erinnern Sie sich? Diese Corona-Regeln gab es in den vergangenen drei Jahren

In den vergangenen drei Jahren bestimmten oft Infektionszahlen und Impfstatus, was möglich ist und was nicht. Seit Beginn der Pandemie wurden die Regelungen zum Infektionsschutz und zur Bekämpfung des Corona-Virus oftmals verschärft, überarbeitet und abgeschwächt. Erfahrungen mit einer derartigen Pandemie gab es zuvor noch nicht. Und auch wenn manche Regelungen aus jetziger Sicht seltsam anmuten, hatten alle Maßnahmen den Zweck, die Infektionszahlen nicht in die Höhe schnellen zu lassen. Seit März 2023 gilt in Nordrhein-Westfalen keine Corona-Schutzverordnung mehr. Ein Blick zurück auf neun verschiedene Corona-Regelungen.