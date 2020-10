Gesundheitsversorgung gefährdet : Niederlande wollen wieder Corona-Patienten nach Deutschland bringen

Einige Notaufnahmen in den Niederlanden mussten zeitweise schließen. Jetzt will das Land wieder Corona-Patienten nach Deutschland bringen. Foto: dpa/Sebastian Kahnert

Rotterdam Weil immer mehr Menschen in den Niederlanden wegen einer Coronavirus-Infektion auf die Intensivstation kommen, mussten in Amsterdam, Rotterdam und Den Haag schon zeitweise Notaufnahmen schließen. Jetzt will das Land wieder Corona-Patienten nach Deutschland bringen.

Die Niederlande wollen wieder Corona-Patienten ins benachbarte Deutschland bringen. Er erwarte, dass die ersten Patienten am Freitag oder Samstag verlegt werden könnten, sagte der Leiter des Netzwerkes Akute medizinische Versorgung, Ernst Kuipers, am Donnerstag. Wie die niederländische Nachrichtenagentur ANP berichtete, wolle das Nationale Koordinierungszentrum für Patientenverteilung nicht warten, bis die niederländischen Krankenhäuser keine ausreichenden Kapazitäten mehr haben.

Deutsche Kliniken hatten im Frühjahr zahlreiche Patienten aus dem Nachbarland aufgenommen, weil es dort anfangs nicht genügend Plätze auf Intensivstationen gab. Allein in Nordrhein-Westfalen hatten Krankenhäuser bis Anfang April mehr als 100 Betten für niederländische Corona-Patienten zur Verfügung gestellt.

Schon vor der Ankündigung von Kuipers war deutlich geworden, dass die Gesundheitsversorgung in den Niederlanden wegen der Ausbreitung des Coronavirus gefährdet ist. In Amsterdam, Rotterdam und Den Haag mussten die Notaufnahmen von Krankenhäusern bereits zeitweilig geschlossen werden. In Krankenhäusern und auf Intensivstationen des Landes nimmt die Zahl der Covid-19-Patienten schnell zu. Die Regierung verschärfte die Anti-Corona-Maßnahmen und verhängte einen „Teil-Lockdown“. Wie ANP berichtete, zählte das Land mit rund 17 Millionen Einwohnern zuletzt gut 7800 Neuinfektionen innerhalb eines Tages.

(sed/dpa)