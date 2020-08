Interview Tom Lüdde und Torsten Feldt : „Die Chancen für einen sicheren und wirksamen Impfstoff stehen gut“

Der Direktor der Klinik für Gastroenterologie, Hepatologie und Infektiologie am Universitätsklinikum Düsseldorf und sein Oberarzt über die zweite Corona-Welle und die Chancen für einen Impfstoff

Die Corona-Zahlen des Robert-Koch-Instituts rangieren nun schon eine ganze Weile wieder rund um das Niveau von 1000 Infektionen. Sind wir schon mittendrin in der zweiten Welle?

Lüdde Wir beaobachten durch einen Test- und Meldeverzug an Wochenenden unterschiedliche Meldungen zwischen den Wochenenden und Wochentagen. Aber trotz dieser deutlichen Schwankungen mit tageweise auch niedrigeren Fallzahlen kann man seit Anfang Juli doch einen langsamen aber stetigen Anstieg der Infektionen beobachten.

Feldt Nun eine Welle besteht ja auch aus Auf und Ab, insofern passt der Begriff schon. Im Moment befinden wir uns allerdings eher im stetigen Auf. Wenn man an Welle im Sinne einer Überschwemmung denkt, hoffen wir natürlich, dass dies nicht passiert.

Lüdde Grundsätzlich ist in geschlossenen Räumen die Einhaltung von Hygiene- und Abstandsregeln natürlich immer schwieriger – auch im Sommer. Wenn sich aber jeder Einzelne an die Regeln hält, dass heißt Maske, Abstand, Personenbegrenzung und ausreichendes Lüften verinnerlicht, dann bin ich hoffnungsvoll, dass die Lage auch in der kühleren Jahreszeit unter Kontrolle bleibt.