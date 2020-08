Doppelter Regierungssitz : Corona bremst Pendelverkehr zwischen Bonn und Berlin

Berlin In den Ministerien gab es wegen der Pandemie bis zu 90 Prozent weniger Dienstreisen. Offensichtlich kann auch ohne oder mit deutlich weniger Flügen und Bahnreisen stabil regiert werden. Was bedeutet das für die Zukunft?

Nahezu völlig zum Erliegen kam der Bonn-Berlin-Verkehr zwischen März und Juli im Bundesumweltministerium. Flogen Beamte vergangenes Jahr in diesem Zeitraum 1377 Mal auf dieser Strecke, verbuchte die Reisestelle in den Corona-Monaten März bis Juli gerade noch 66 Flüge. Im April und Mai brauchte das Umweltministerium nicht einen einzigen Flug sowie im April nur eine einzige Bahnreise, um an beiden Standorten gut zu regieren oder zu verwalten. Die Zahl der Bahnfahrten ging ebenfalls deutlich zurück: von 656 auf 200. Ausgerechnet im Umweltministerium wird doppelt so viel geflogen wie Bahn gefahren.