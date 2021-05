Bundesweite Inzidenz unter 100 : Auf diese Faktoren kommt es jetzt in der Corona-Pandemie an

Auf diese Faktoren kommt es jetzt in der Corona-Pandemie an

Menschen warten in einem Impfzentrum (Symbolfoto). Foto: dpa/Michael Kappeler

Berlin Die dritte Corona-Welle gilt als gebrochen. Die Sieben-Tage-Inzidenz in Deutschland ist nun erstmals seit mehreren Wochen unter 100. Naht damit schon das Ende der Pandemie?

Nach acht Wochen endlich wieder unterhalb der Schwelle: Die bundesweite Sieben-Tage-Inzidenz ist unter den als kritisch definierten Wert von 100 gesunken. Das Robert-Koch-Institut (RKI) bezifferte sie am Freitag auf 96,5. Weniger als 100 Ansteckungen pro 100.000 Einwohner binnen sieben Tagen hatte es zuletzt am 20. März gegeben, mit 99,9. Was jetzt wichtig ist, um die Pandemie auch über den Sommer nicht außer Kontrolle geraten zu lassen: