Hohe Corona-Fallzahlen, viele Tote : Kanzleramtschef macht Fehler im Oktober für Zuspitzung der Lage verantwortlich

Berlin Kanzleramtschef Helge Braun (CDU) hat am Donnerstag Fehler im Umgang mit dem Coronavirus eingeräumt. Man hätte schon Mitte Oktober entschiedener handeln müssen, sagt er. So habe man den Vorsprung aus dem Sommer aufgebraucht.

Kanzleramtschef Helge Braun (CDU) hat Versäumnisse im Oktober für die aktuell zugespitzte Corona-Lage und die damit verbundenen Einschränkungen verantwortlich gemacht. "Wir hätten schon Mitte Oktober entscheidender und deutlicher handeln müssen", sagte Braun am Donnerstag den Sendern RTL und n-tv. Ausdrücklich bezog er sich dabei auf die Ministerpräsidentenkonferenz am 14. Oktober, als die Länderchefs von Kanzlerin Angela Merkel (CDU) geforderte schärfere Schutzmaßnahmen verhindert hatten.

Braun verteidigte zugleich die am vergangenen Dienstag von Bund und Ländern beschlossenen schärferen Einschränkungen, die von einigen Landesregierungen inzwischen wieder aufgeweicht werden. Zwar seien die Infektionszahlen etwas gesunken, wenn man mit dieser Geschwindigkeit aber weitermachen würde, dauere es 15 Wochen, bis die Sieben-Tage-Inzidenz unter 50 käme. "Das ist etwas, das will ich für unsere Volkswirtschaft nicht und auch nicht für den sozialen Zusammenhalt in unserer Gesellschaft", warnte der Kanzleramtschef.