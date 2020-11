Impstoffentwickler aus Sachsen Anhalt : IDT Biologika peilt Corona-Impfstoff-Zulassung Ende 2021 an

Dessau-Roßlau Die Firma IDT Biologika will bis Ende 2021 eine Zulassung ihres Impfstoffs gegen das Coronavirus beantragen. Ingesamt fünf Millionen Impfdosen will der Bund dem Impfstoffhersteller aus Sachsen-Anhalt abnehmen.

Mit IDT Biologika kommt ein weiteres Pharma-Unternehmen aus Deutschland einem Corona-Impfstoff näher. 2021 solle ein beschleunigtes Zulassungsverfahren beantragt werden, sagte Firmenchef Jürgen Betzing am Montag in Dessau. Eine zweite Phase der klinischen Prüfung sei für Ende des Jahres und eine dritte Phase für Mitte 2021 vorgesehen. Wenn diese Tests erfolgreich verliefen, könne es den Zulassungsantrag Ende kommenden Jahres geben. Das Mainzer Biotech-Unternehmen BioNtech und sein US-Partner Pfizer sind derzeit am weitesten. Sie hatten bereits am Freitag eine Zulassung in den USA beantragt. Die Tübinger Biotechfirma CureVac will bis Jahresende die für eine Zulassung entscheidende Studie starten.