Drei Versammlungen am Abend : Kölner Polizei rechnet mit Übergriffen bei Demonstrationen

Drei Versammlungen am Abend

Köln Für den Montagabend sind in der Kölner Innenstadt zwei Kundgebungen gegen die Corona-Schutzmaßnahmen und eine weitere Gegendemonstration angemeldet worden. Die Polizei in Köln stellt sich auf Übergriffe ein.

Das vergangene Wochenende war bundesweit geprägt von teilweise aggresiven Protesten gegen die Corona-Maßnahmen. „Die Menschen haben dort eine menschenverachtende Ignoranz gezeigt“, wetterte Kölns Polizeipräsident Uwe Jacobs am Montag auf einer Pressekonferenz. Schon am Montag gehen die Demonstrationen weiter. In der Kölner Innenstadt wurden für den Abend zwei Kundgebungen und eine weitere Gegendemonstration angemeldet. Pro Versammlung sind je 100 Menschen angekündigt, die Polizei rechnet aber mit einer höheren Personenanzahl.