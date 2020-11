Aufruf für den 11.11 : „Querdenker“ melden Corona-Demo in Köln an

Teilnehmer der Demonstration der Initiative „Querdenken“ rufen und gestikulieren mit ausgebreiteten Armen auf dem Augustusplatz in Leipzig. Foto: dpa/Sebastian Willnow

Köln Nach der aus den Ruder gelaufenen „Querdenken“-Demo in Leipzig ist in Köln für den 11.11 eine Kundgebung angemeldet worden. Stattfinden soll der Auflauf an der Deutzer Werft. Die Stadt hat die Teilnehmerzahl durch eine Auflage begrenzt.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken

Als Themen seien Corona, Freiheit, Recht und Maskenpflicht genannt worden, sagte ein Polizeisprecher am Montag. Die Teilnehmerzahl sei durch eine Auflage der Stadt Köln für alle Demonstrationen auf 100 begrenzt. Angemeldet sei die Kundgebung für die Deutzer Werft, wo in Köln zahlreiche Demonstrationen stattfinden.

In Leipzig hatten am Samstag laut Polizei mindestens 20.000 Anhänger der „Querdenken“-Bewegung demonstriert. Sie waren aus dem gesamten Bundesgebiet in die Stadt gereist und hatten massenhaft gegen die Auflagen zur Eindämmung der Corona-Pandemie verstoßen. Die Stadt hatte die Versammlung aufgelöst. Die Demonstranten blieben aber vor Ort und erzwangen einen Gang um den Leipziger Ring. Die Polizei ließ sie gewähren. Die Stadt Leipzig hatte die Versammlung eigentlich an den Stadtrand verlegen wollen. Doch hatte das sächsische Oberverwaltungsgericht die Demonstration unter Auflagen in der Innenstadt zugelassen.

(chal/dpa)