Corona-Newsblog : 18.000 Demonstranten in Berlin – Polizei verhängt Maskenpflicht und schließt Auflösung nicht aus

Polizisten stehen am Brandenburger Tor in Berlin in Vorbereitung auf die Demonstration gegen die Corona-Politik an diesem Samstag. Starten soll die Demo um 11 Uhr an der Leipziger Straße, um 15.30 Uhr ist dann eine Kundgebung an der Straße des 17. Juni geplant. Angemeldet sind 22.000 Teilnehmer. Parallel sind mehrere Gegenkundgebungen vor dem Reichstag angekündigt.