Welcher Impfstoff wirkt wie? : Wie Impfen vor der Delta-Variante schützt

Düsseldorf Die Delta-Variante breitet sich in Deutschland aus und erschwert die Arbeit der Impfstoffe. Doch schwere Krankheitsverläufe werden verhindert, auch von Astrazeneca. Entscheidend ist die zweite Dosis.

In Wissenschaft und Politik wächst die Sorge vor Ausbreitung der Delta-Variante, die zuerst in Indien aufgetreten ist. In allen 16 Bundesländern wird sie bereits nachgewiesen. Binnen kurzer Zeit ist ihr Anteil an den untersuchten Corona-Infektionen laut Robert-Koch-Institut auf sechs Prozent gestiegen. Die Zahlen sind eine Woche alt, Mittwochabend kommt ein aktueller Virusvarianten-Bericht des RKI. Der hessische Gesundheitsminister Kai Klose sagte am Dienstag, dass Delta mittlerweile in Hessen schon über 20 Prozent der Fälle dominiere. Umso wichtiger ist das Impfen. Noch gibt es keinen amtlichen Überblick, aber erste Studien.

Info Neutrale Namen für Coronavirus-Varianten Alpha Die Mutante B.1.1.7, die als „britische Variante“ bekannt wurde, dominiert derzeit in Deutschland. Beta Die als „südafrikanische Variante“ bekannt gewordene B.1.351 spielt bei uns kaum eine Rolle. Gamma Die Variante P.1 wurde zuerst in Brasilien nachgewiesen, kommt in Deutschland kaum vor. Delta Die Variante B.1.617 wurde zuerst in Indien nachgewiesen. In Deutschland macht sie bereits 6,2 Prozent der Infektionen aus.

Biontech Die Delta-Variante zeigt sich selbst beim Mainzer Impfstoff hartleibig: So ist die Zahl der Antikörper nur ein Sechstel so hoch wie beim Ursprungsvirus, so eine in „The Lancet“ veröffentlichte Studie. Aber: Der Impfstoff wirkt auch gegen die Delta-Variante und verhindert vor allem tödliche Verläufe. So schnitt das Mittel bei einer Studie der britischen Gesundheitsbehörde Public Health England (PHE) gut ab: Biontech ist demnach bei der Delta-Variante zu 96 Prozent effektiv gegen schwere Verläufe mit Klinik-Einweisung. Die Studie wurde in England durchgeführt, wo die Deltavariante bereits für über 90 Prozent der Neuinfektionen verantwortlich ist. Biontech-Chef Ugur Sahin hält auch keine Anpassung für nötig. „Um schnell reagieren zu können, analysieren wir kontinuierlich die Wirksamkeit des Impfstoffs, auch gegen neu auftretende Varianten“, sagte Sahin am Dienstag auf der Hauptversammlung seines jungen Unternehmens. „Derzeit gibt es keine Hinweise darauf, dass eine Anpassung unseres Impfstoffs an kursierende Varianten notwendig ist.“

Moderna Der Impfstoff des US-Herstellers wurde in der PHE-Studie nicht untersucht, das Unternehmen äußerte sich auf Anfrage nicht. Da die Bauart dieses mRNA-Impfstoffes aber dem von Biontech stark ähnelt, bestehen gute Aussichten, dass auch Moderna mindestens vor schweren Verläufen gut schützt.

Astrazeneca Selbst der Impfstoff mit dem Imageproblem schnitt in der PHE-Studie ordentlich ab: Das Astrazeneca-Vakzin ist bei der Delta-Variante zu 92 Prozent effektiv gegen schwere Verläufe mit Klinikeinweisung. „Außerdem traten keine Todesfälle unter den Geimpften auf“, so der Hersteller. Schon beim Ursprungs-Virus ist Astrazeneca zwar im Vergleich zu Biontech nicht ganz so wirksam, was die Verhinderung einer Ansteckung angeht, aber zu 100 Prozent wirksam, um schwere Verläufe zu verhindern. Der Hersteller führt das auf die starke Reaktion der T-Zellen zurück. Denn eine Impfung führt nicht nur zur Bildung von Antikörpern, die das Virus zerstören, bevor es eine Zelle infiziert. Sie führt auch zur Bildung von T-Zellen, die bereits infizierte Zellen zerstören und so die Verbreitung des Virus verhindern. Die Wirksamkeit von Astrazeneca, eine Infektion mit der Delta-Variante zu verhindern, liegt laut Hersteller bei 64 Prozent. Beim Ursprungsvirus sind es 80 Prozent.

Johnson&Johnson Der Impfstoff des US-Herstellers ist zuletzt auf den Markt gekommen. Für ihn gibt es noch keine Ergebnisse zur Delta-Variante. „Zur Wirksamkeit gegen diese Variante laufen Untersuchungen, diese sind aber noch nicht abgeschlossen“, erklärte die J&J-Tochter Janssen. Das Unternehmen wies darauf hin, dass der Impfstoff gegen andere Varianten wirke: „Vorläufige Daten aus einer laufenden Studie liefern neue Nachweise, dass der Impfstoff gegen bestimmte Varianten schützen kann.“ Der Impfstoff könne eine Immunantwort gegen die Varianten Alpha, Beta und Gamma auslösen.