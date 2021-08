Studie zur Infektionsentwicklung : Geimpfte Infizierte unter Delta wohl ähnlich ansteckend wie Ungeimpfte

Frankfurt Eine neue Studie zur Infektionsentwicklung sorgt in diesen Tagen für Aufsehen. Sie stellt die Frage, wie infektiös Geimpfte Infizierte unter Delta im Vergleich zu Ungeimpften sind. Außerdem vergleicht sie die Wirksamkeit von Biontech und Astrazeneca im Laufe der Zeit – mit interessantem Ergebnis.

Zwei Impfdosen mit Biontech/Pfizer oder AstraZeneca bieten einer Studie zufolge guten Schutz vor der hochansteckenden Delta-Variante des Coronavirus. Allerdings fanden Wissenschaftler der Universität Oxford in der am Donnerstag veröffentlichten Untersuchung heraus, dass die Wirksamkeit der Vakzine mit der Zeit abnimmt und eine Infektion mit der Delta-Variante bei Vollgeimpften eine vergleichbar hohe Viruslast wie bei Nichtgeimpften auslöst. Sofern sie sich anstecken, könnten Geimpfte damit unter Delta also ähnlich ansteckend wie Nichtgeimpfte sein.