Wucher bei spanischen Bestattern : Das zynische Geschäft mit dem Tod in Zeiten der Pandemie

Das zynische Geschäft mit dem Tod in Zeiten der Pandemie

Mitarbeiter eines Beerdigungsunternehmens lassen einen Sarg eines Covid-19-Toten in Madrdi in ein Grab (Symbolbild). Foto: AFP/BALDESCA SAMPER

Madrid Die Erkenntnis, dass es in jeder Krise auch Profiteure gibt, ist nicht neu. In Spanien entpuppen sich allerdings einige Unternehmer, die eigentlich für Integrität und Moral stehen sollten, als schwarze Schafe. Bestatter sollen massiv Wucher betreiben.

So makaber es klingt: Beerdigungsinstitute zählen zu den Gewinnern der gravierenden Corona-Krise in Spanien. Allerdings häufen sich die Klagen über skrupel- und pietätlose Abzocke.

Spanien ist von die Corona-Pandemie besonders stark betroffen; die Zahl der Todesfälle ist weltweit die zweithöchste nach Italien. Am Samstag wurden mehr als 830 Corona-Opfer an einem einzigen Tag gemeldet. Nun mehren sich Beschwerden über Beerdigungsunternehmen, die die Notsituation gegenüber den Angehörigen ungeniert ausnutzen. Die Geschäfte mit dem Tod florieren - bis hin zum Betrug.

Fast die Hälfte des Preises machte, so der Musiker, ein "Spezialsarg mit Vakuumverpackung" aus - weil der Hochbetagte an den Folgen des Coronavirus gestorben war. Damit sollten die Lebenden vor einer möglichen Gefahr für ihre Gesundheit durch den Leichnam bewahrt werden. Ein anderer Posten wies für über 500 Euro eine nebulöse Kombination aus Trauerzeremonie und Lagerung in der Kühlkammer aus. Allerdings hatte eine herkömmliche Trauerfeier niemals stattgefunden.