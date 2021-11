Steigende Fallzahlen : Dänemark will Corona-Pass wieder einführen

Passanten spazieren am Nyhavn in Kopenhagen entlang, dem bei Touristen beliebten Hafen mit seinen bunten Häuschen. Foto: dpa/Steffen Trumpf

Kopenhagen Angesichts steigender Corona-Zahlen will die dänische Regierung das öffentliche Leben wieder einschränken. Der sogenannte Corona-Pass soll wieder eingeführt werden. Bestimmte Veranstaltungen sind dann nur für Geimpfte, Genesene und negativ Getestete zugänglich.

Am Dienstag will die Regierung die Vorschläge dem Epidemieausschuss im Parlament unterbreiten. Solange die Mehrheit im Auschuss nicht gegen die Maßnahmen stimmt, können sie umgesetzt werden.

Dänemark hatte am 10. September die letzten in der Pandemie eingeführten Corona-Beschränkungen im Land aufgehoben. Die Regierung in Kopenhagen hatte das mit den hohen dänischen Impfzahlen und auch damit begründet, dass man die Pandemie unter Kontrolle habe.

Seit Mitte Oktober waren die Infektionszahlen jedoch wieder angestiegen. In den letzten Tagen gab es täglich mehr als 2000 neue Fälle. Am Montag wurden 303 Menschen in dänischen Krankenhäusern wegen Covid-19 behandelt, 21 mehr als am Vortag und die höchste Zahl seit Februar dieses Jahres.