Crews sitzen seit Wochen fest : Mehrere mutmaßliche Suizide auf leeren Kreuzfahrtschiffen

Miami Unter den Besatzungsmitgliedern der zahlreichen Kreuzfahrtschiffe, die wegen der Corona-Pandemie irgendwo auf der Welt festsitzen, gibt es mehrere Fälle mutmaßlicher Suizide. Die Angestellten können derzeit nicht in ihre Heimatländer zurückkehren.

Anfang Mai war bereits ein Crew-Mitglied der "Jewel of the Seas" unter ungeklärten Umständen über Bord gegangen. Auf der in Miami ankernden "Navigator of the Seas" traten am Sonntag 14 Besatzungsmitglieder in einen Hungerstreik um ihrer Forderung Nachdruck zu verleihen, in ihre Heimatländer zurückgebracht zu werden. "Wir fühlen uns wie Geiseln", sagte ein Crewmitglied dem "Miami Herald".