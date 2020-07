Corona-Liveblog : 2119 Virus-Infektionen durch Ausbruch bei Tönnies

Nach zwei positiven Corona-Tests läßt sich Brasiliens Präsident Jair Bolsonaro erneut untersuchen. Es werde geprüft, ob er noch infiziert sei, teilte Bolsonaro vor Anhängern an der Präsidialresidenz mit. Bolsonaro hatte am 7. Juli seine Covid-19-Erkrankung öffentlich gemacht. Sollte der dritte Test negativ ausfallen, wolle er am Freitag in den Nordosten Brasiliens reisen.



Brasilien meldete mit 41.008 Neuinfektionen binnen 24 Stunden mehr als doppelt so viele Ansteckungen wie tags zuvor. Die Gesamtzahl der Coronavirus-Fälle stieg auf über 2,159 Millionen. Auch die Zahl der Todesfälle verdoppelt sich im Tagesvergleich: offiziellen Daten zufolge starben weitere 1.367 Menschen an dem Virus.