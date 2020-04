Unabhängige Untersuchung zur Herkunft des Coronavirus : Chinesischer Botschafter droht Australien mit Warenboykott

Ein Flugzeug von China Eastern, das auf dem Flughafen Perth in Asutralien gelandet ist. Foto: dpa/Supplied

Sydney Der chinesische Botschafter Cheng Jingye hat Australien wegen dessen Forderung nach einer Untersuchung zum Coronavirus vor einem möglichen Boykott durch chinesische Konsumenten gewarnt.

Nach der Forderung Australiens, die Verantwortung Chinas für die globale Ausbreitung des neuartigen Coronavirus zu untersuchen, hat der chinesische Botschafter in Canberra mit einem Boykott australischer Waren durch chinesische Verbraucher gedroht. Eine solche Untersuchung könne „gefährliche“ Folgen für die australische Tourismusindustrie und Landwirtschaft haben, sagte der Botschafter Cheng Jingye in einem am Sonntag veröffentlichten Interview mit der Zeitung „Financial Review“.